Anche il piacentino Cristian Lertora nella giunta nazionale della Fiepet
Questa mattina si è tenuta a Roma la prima riunione della presidenza nazionale della Fiepet, l’associazione che rappresenta i locali di ristorazione e intrattenimento. Tra i partecipanti anche il piacentino Cristian Lertora, entrato a far parte della giunta nazionale. La discussione si è concentrata su questioni legate alle attività di settore, mentre i dirigenti hanno analizzato le prossime mosse per sostenere le imprese alle prese con le sfide di questo periodo.
Già presidente provinciale nonché regionale dell'associazione che commenta: «Una figura che sarà in grado di sostenere e difendere la categoria e portare la voce delle imprese piacentine» In questa è entrato anche il presidente provinciale, nonché regionale Fiepet Emilia Romagna, Cristian Lertora, noto operatore della nostra città. «Per la nostra associazione si tratta di motivo di forte orgoglio e rappresentanza. Una figura che sarà in grado di sostenere e difendere la categoria e portare la voce delle imprese piacentine all'interno di un contesto nazionale», hanato l'associazione piacentina.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
