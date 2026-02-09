Anche il piacentino Cristian Lertora nella giunta nazionale della Fiepet

Questa mattina si è tenuta a Roma la prima riunione della presidenza nazionale della Fiepet, l’associazione che rappresenta i locali di ristorazione e intrattenimento. Tra i partecipanti anche il piacentino Cristian Lertora, entrato a far parte della giunta nazionale. La discussione si è concentrata su questioni legate alle attività di settore, mentre i dirigenti hanno analizzato le prossime mosse per sostenere le imprese alle prese con le sfide di questo periodo.

Già presidente provinciale nonché regionale dell'associazione che commenta: «Una figura che sarà in grado di sostenere e difendere la categoria e portare la voce delle imprese piacentine» In questa è entrato anche il presidente provinciale, nonché regionale Fiepet Emilia Romagna, Cristian Lertora, noto operatore della nostra città. «Per la nostra associazione si tratta di motivo di forte orgoglio e rappresentanza. Una figura che sarà in grado di sostenere e difendere la categoria e portare la voce delle imprese piacentine all'interno di un contesto nazionale», hanato l'associazione piacentina.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Cristian Lertora

Il professor Vincenzo Pinello, docente di Linguistica italiana presso l’Università di Palermo, è stato recentemente eletto nella Giunta nazionale dell’Associazione per la Storia della lingua italiana (Asli) – Scuola.

Alverio Andreoli, presidente di Fiva Confcommercio regionale e cesenate, è stato nominato membro della giunta nazionale della Federazione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cristian Lertora

Argomenti discussi: Il cherubino meloniano che ricorda i volti piacentini cancellati dai chiostri; Tra Piacenza Parma e Reggio sul Po a caccia di bracconieri; Terre di Castelli 1907 vs Arcetana, cronaca e tabellino; Inter a Piacenza, Marotta anticipa Lautaro e compagni.