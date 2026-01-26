Il cesenate Andreoli nella giunta nazionale Fiva Confcommercio | Più lavoro di qualità per gli ambulanti

Alverio Andreoli, presidente di Fiva Confcommercio regionale e cesenate, è stato nominato membro della giunta nazionale della Federazione. Con questa nomina, Andreoli rafforza il suo impegno per promuovere un lavoro di qualità nel settore degli ambulanti. La sua esperienza e il suo ruolo saranno fondamentali per sviluppare politiche e iniziative volte a sostenere il commercio ambulante in Italia.

Alverio Andreoli, presidente di Fiva Confcommercio regionale e di Fiva Confcommercio cesenate, è entrato a far parte della giunta nazionale della Federazione, incarico che aveva già ricoperto in passato Alverio Andreoli, presidente di Fiva Confcommercio regionale e di Fiva Confcommercio cesenate, è entrato a far parte della giunta nazionale della Federazione, incarico che aveva già ricoperto in passato. Una nomina che rappresenta un riconoscimento al suo encomiabilr percorso professionale e sindacale, maturato in anni di attività come commerciante su aree pubbliche e come rappresentante di categoria.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su fiva confcommercio Confcommercio, il cesenate Alverio Andreoli confermato nel consiglio nazionale di Fiva ambulanti Franco Palermo confermato ai vertici di Fiva Confcommercio nella Giunta Nazionale Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Diego Pesenti, attuale Presidente di Fiva Confcommercio Bergamo dal 2022, è stato ufficialmente nominato Vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Venditori Ambulanti (Fiva), nell’ambito del rinnovo dei vertici dell’organizzazione, che resteranno - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.