Associazione per la Storia della lingua italiana prof palermitano eletto nella Giunta nazionale

Il professor Vincenzo Pinello, docente di Linguistica italiana presso l’Università di Palermo, è stato recentemente eletto nella Giunta nazionale dell’Associazione per la Storia della lingua italiana (Asli) – Scuola. La sua nomina rappresenta un riconoscimento importante nel campo degli studi linguistici e testimonia l’impegno dell’ateneo palermitano nella ricerca e nella tutela della storia della lingua italiana.

Il professore Vincenzo Pinello, associato di Linguistica italiana del dipartimento Sum (Scienze umanistiche) dell'Università degli Studi di Palermo, è stato eletto nella Giunta nazionale dell'Associazione per la Storia della lingua italiana (Asli) – Scuola.L'Asli, costituita nel 1992 a Firenze

