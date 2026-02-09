Amos Mosaner equilibrio mentale e precisione | chi c’è dietro il re del curling azzurro

Amos Mosaner si è confermato oggi il re del curling azzurro, portando a casa un’altra medaglia alle Olimpiadi di Milano. L’atleta trentino ha mostrato ancora una volta grande concentrazione e precisione, guidando la squadra italiana verso un risultato storico. La sua determinazione e il suo equilibrio mentale sono stati determinanti per affrontare le sfide di questa competizione. La vittoria di Mosaner e compagni ha fatto felici tifosi e appassionati di sport su tutto il territorio nazionale.

Milano, 9 febbraio 2026 – C’è un filo sottile che lega la Val di Cembra alle piste di ghiaccio olimpiche. Passa per una serra trasformata in palazzetto, per una scopa più alta di un bambino di quattro anni e per una valle che si ferma davanti alla televisione. Quel filo si chiama Amos Mosaner, uno degli atleti simbolo dello sport italiano degli ultimi anni e volto di punta del curling azzurro, insieme a Stefania Constantini, verso le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Olimpiadi, Ascani: nel cuore di Milano legame tra cultura e sport Dalla bici alle stones. Nato a Trento il 12 marzo 1995 e cresciuto a Cembra, Mosaner non arriva al curling per vocazione immediata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Amos Mosaner, equilibrio mentale e precisione: chi c’è dietro il re del curling azzurro Approfondimenti su Amos Mosaner Chi sono Stefania Constantini e Amos Mosaner, la coppia del curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 Stefania Constantini e Amos Mosaner sono di nuovo pronti a scendere in pista alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Curling, Milano Cortina 2026: quando giocano Stefania Constantini e Amos Mosaner nel doppio misto Stefania Constantini e Amos Mosaner sono pronti a tornare in pista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Amos Mosaner Argomenti discussi: Amos Mosaner, equilibrio mentale e precisione: chi c’è dietro il re del curling azzurro; Amos Mosaner, chi è il portabandiera dell’Italia a Milano Cortina 2026. Amos Mosaner, equilibrio mentale e precisione: chi c’è dietro il re del curling azzurroDalla Val di Cembra all’oro olimpico: ciclista mancato, curler per vocazione. Con Constantini ha riscritto la storia di uno sport di nicchia ... quotidiano.net Amos Mosaner e Stefania Constantini, la storia del primo oro olimpico azzurro nel curlingSono passati quattro anni dal primo oro olimpico azzurro di curling. Era l' 8 febbraio 2022 quando, ai Giochi di Beijing 2022, Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno portato l'Italia sul gradino pi ... corrieredellumbria.it Stefania Constantini e Amos Mosaner si sono qualificati per le semifinali del torneo di doppio misto di curling dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Nonostante la sconfitta patita contro la Gran Bretagna nel penultimo incontro del round robin, gli facebook Constantini e Mosaner L'Italia perde 9-6 contro la Gran Bretagna nella penultima partita del round robin del torneo di curling doppio misto. Ma Stefania Constantini e Amos Mosaner si qualificano alle sem x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.