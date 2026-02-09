Amos Mosaner equilibrio mentale e precisione | chi c’è dietro il re del curling azzurro

Da quotidiano.net 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Amos Mosaner si è confermato oggi il re del curling azzurro, portando a casa un’altra medaglia alle Olimpiadi di Milano. L’atleta trentino ha mostrato ancora una volta grande concentrazione e precisione, guidando la squadra italiana verso un risultato storico. La sua determinazione e il suo equilibrio mentale sono stati determinanti per affrontare le sfide di questa competizione. La vittoria di Mosaner e compagni ha fatto felici tifosi e appassionati di sport su tutto il territorio nazionale.

Milano, 9 febbraio 2026 – C’è un filo sottile che lega la Val di Cembra alle piste di ghiaccio olimpiche. Passa per una serra trasformata in palazzetto, per una scopa più alta di un bambino di quattro anni e per una valle che si ferma davanti alla televisione. Quel filo si chiama Amos Mosaner, uno degli atleti simbolo dello sport italiano degli ultimi anni e volto di punta del curling azzurro, insieme a Stefania Constantini, verso le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Olimpiadi, Ascani: nel cuore di Milano legame tra cultura e sport Dalla bici alle stones. Nato a Trento il 12 marzo 1995 e cresciuto a Cembra, Mosaner non arriva al curling per vocazione immediata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

