Amos e Stefania… Olimpiadi finisce la partita di curling dell’Italia contro gli Usa e il pubblico impazzisce di gioia

L’Italia ha vinto contro gli Stati Uniti nella partita di curling e il pubblico è impazzito di gioia. La giornata di lunedì 9 febbraio si apre con l’energia che continua a crescere, seguendo l’entusiasmo delle prime ore delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La vittoria ha riempito gli spalti di tifosi e appassionati, pronti a sostenere ancora di più la squadra azzurra.

La giornata di lunedì 9 febbraio si apre come una naturale prosecuzione dell’entusiasmo che ha accompagnato l’Italia nelle prime ore delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Dopo una domenica capace di lasciare il segno, il programma odierno assume un valore simbolico particolare, perché mette insieme nuove discipline, conferme attese e snodi decisivi che iniziano a delineare il volto sportivo di questi Giochi. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni, con la sensazione diffusa che ogni gara possa raccontare qualcosa di più profondo rispetto al semplice risultato. Tra i luoghi che catalizzano l’attenzione c’è lo Stelvio Ski Centre, teatro di uno degli appuntamenti più significativi della giornata.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Stefania Constantini e Amos Mosaner sono di nuovo pronti a scendere in pista alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Argomenti discussi: Casa dolce casa: le emozioni di Stefania Constantini e Amos Mosaner per il debutto a Cortina · Curling; Stefania Constantini e Amos Mosaner: chi sono i protagonisti del curling italiano alle Olimpiadi; Amos Mosaner: Basta ironie sul curling. Torno ai Giochi con Stefania Constantini per un altro oro; Mosaner: Io e Constantini non siamo amici, ma meglio così. E il curling non è mica noioso...

Sci freestyle diretta Olimpiadi, segui la finale: Gasslitter cerca una medaglia, Milano Cortina LIVEI due azzurri, già qualificati, vanno a caccia di una vittoria per avere un avversario più comodo nel prossimo turno: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Stefania Constantini e Amos Mosaner, i volti del curling italiano alle Olimpiadi invernali 2026Campioni a Pechino, protagonisti a Milano-Cortina: il viaggio olimpico di Stefania Constantini e Amos Mosaner, coppia del curling da tenere d’occhio ... dilei.it

Stefania Constantini e Amos Mosaner si sono qualificati per le semifinali del torneo di doppio misto di curling dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Nonostante la sconfitta patita contro la Gran Bretagna nel penultimo incontro del round robin, gli facebook

Constantini e Mosaner L'Italia perde 9-6 contro la Gran Bretagna nella penultima partita del round robin del torneo di curling doppio misto. Ma Stefania Constantini e Amos Mosaner si qualificano alle sem x.com