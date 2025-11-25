Tutti insieme per una città normale | Giuseppe Di Rosa ufficializza la candidatura a sindaco

Agrigentonotizie.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È Giuseppe Di Rosa il candidato sindaco del progetto “Tutti insieme per una città normale”. Lo fanno sapere in una nota le associazioni aderenti, Nuovo millennio e Mani libere.  “Dopo un ampio e costruttivo confronto sui programmi e sulle priorità per la città – si legge in una nota - è stata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

