Case popolari a Milano il Comune accelera | stanziati oltre 10 milioni di euro per nuovi ascensori e stop amianto

Milano potenzia il patrimonio di edilizia residenziale pubblica con oltre 10,5 milioni di euro destinati a lavori di manutenzione e ammodernamento. L’obiettivo è migliorare le condizioni delle case popolari, installando nuovi ascensori e eliminando l’amianto, garantendo maggiore sicurezza e qualità di vita ai residenti.

Milano – ?????? Superano i 10,5 milioni di euro le risorse che il Comune mette in campo per la manutenzione straordinaria e l’ammodernamento degli immobili di Edilizia residenziale pubblica di sua proprietà. La Giunta ha approvato la documentazione che MM SpA porrà a base di gara di due differenti Accordi Quadro, grazie ai quali sarà possibile coprire le spese dei lavori necessari per migliorare a livello strutturale gli edifici che ospitano gli alloggi pubblici del Comune e rispondere alle esigenze di salute e benessere degli inquilini. Un Accordo Quadro, del valore di 4.550.000 euro, permetterà di realizzare nuovi impianti ascensori e di effettuare altri i nterventi di abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio edilizio pubblico comunale, gestito da MM. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

