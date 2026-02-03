America’s Cup cresce la tensione a Bagnoli I cittadini | Scarsa trasparenza fermate i lavori

A Bagnoli cresce la tensione per l’America’s Cup. I cittadini protestano contro i lavori e chiedono più trasparenza. Molti segnalano di non essere stati coinvolti nelle decisioni e criticano la mancanza di chiarezza sulle modifiche in corso nell’area. La situazione resta calda, con i residenti che chiedono risposte concrete.

Sull’organizzazione dell’ America’s Cup a Bagnoli si apre un fronte di forte contestazione da parte dei cittadini e dei comitati territoriali, che denunciano un vuoto di trasparenza e di partecipazione nelle decisioni che stanno trasformando l’area. A riferirlo è Aldo Amoretti, cittadino di Bagnoli, al termine della riunione tenutasi oggi in Prefettura. «Il prefetto ha condiviso che c’è stato un vuoto di trasparenza e di partecipazione, che il territorio è stato mortificato e che trasformazioni così profonde non possono avvenire senza il coinvolgimento dei cittadini», ha affermato. Secondo Amoretti, la principale criticità riguarda il clima di conflittualità che accompagna l’organizzazione dell’evento: «Quello che preoccupa di più è che un evento di questa portata si realizzi in un contesto di forte conflitto con i cittadini».🔗 Leggi su Ildenaro.it

A Bagnoli, questa mattina, un gruppo di residenti e attivisti ha organizzato un blocco stradale tra via Diocleziano e via Enea, impedendo il passaggio ai mezzi diretti ai cantieri dell’area ex Italsider.

#Bagnoli-America's-Cup || Nella notte i cittadini di Bagnoli sono tornati a bloccare la strada.

