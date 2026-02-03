America’s Cup cresce la tensione a Bagnoli I cittadini | Scarsa trasparenza fermate i lavori

Da ildenaro.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bagnoli cresce la tensione per l’America’s Cup. I cittadini protestano contro i lavori e chiedono più trasparenza. Molti segnalano di non essere stati coinvolti nelle decisioni e criticano la mancanza di chiarezza sulle modifiche in corso nell’area. La situazione resta calda, con i residenti che chiedono risposte concrete.

Sull’organizzazione dell’ America’s Cup a Bagnoli si apre un fronte di forte contestazione da parte dei cittadini e dei comitati territoriali, che denunciano un vuoto di trasparenza e di partecipazione nelle decisioni che stanno trasformando l’area. A riferirlo è Aldo Amoretti, cittadino di Bagnoli, al termine della riunione tenutasi oggi in Prefettura. «Il prefetto ha condiviso che c’è stato un vuoto di trasparenza e di partecipazione, che il territorio è stato mortificato e che trasformazioni così profonde non possono avvenire senza il coinvolgimento dei cittadini», ha affermato. Secondo Amoretti, la principale criticità riguarda il clima di conflittualità che accompagna l’organizzazione dell’evento: «Quello che preoccupa di più è che un evento di questa portata si realizzi in un contesto di forte conflitto con i cittadini».🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Approfondimenti su America s Cup Italia

Bagnoli, protesta e blocco stradale contro America’s Cup: attivisti chiedono trasparenza su lavori

A Bagnoli, questa mattina, un gruppo di residenti e attivisti ha organizzato un blocco stradale tra via Diocleziano e via Enea, impedendo il passaggio ai mezzi diretti ai cantieri dell’area ex Italsider.

America's Cup a Bagnoli, cittadini bloccano i camion: "Manfredi, ferma i lavori"

#Bagnoli-America's-Cup || Nella notte i cittadini di Bagnoli sono tornati a bloccare la strada.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su America s Cup Italia

Argomenti discussi: La 38^ America's Cup è ufficialmente lanciata: il 10 luglio 2027 a Napoli la prima regata di finale - Saily; L’America’s Cup e l’effetto domino degli investimenti; America’s Cup Napoli 2027: una filiera economica dalle molteplici opportunità. Da avviare subito; America’s Cup, fondi internazionali e investitori americani guardano a Napoli.

america s cup cresceAmerica’s Cup, cresce la tensione a Bagnoli. I cittadini: Scarsa trasparenza, fermate i lavoriSull’organizzazione dell’America’s Cup a Bagnoli si apre un fronte di forte contestazione da parte dei cittadini e dei comitati territoriali, che denunciano un vuoto di trasparenza e di partecipazione ... ildenaro.it

L’America’s Cup e l’effetto domino degli investimentiNapoli può vincere due volte: ospitare con credibilità un evento iconico e, soprattutto, trasformarlo in un moltiplicatore economico che resti oltre il 2027 ... ilroma.net

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.