Amarezza delusione e rabbia dopo il pareggio di sabato sera al Picco Tifosi sull’orlo di una crisi di nervi | Prestazione choc tutti bocciati
Amarezza tra i tifosi dello Spezia dopo il pareggio contro l’Entella. La squadra ha offerto una prestazione deludente e i sostenitori sono infuriati: chiamano in causa tutti i giocatori e chiedono cambiamenti. La delusione è palpabile, e molti si aspettavano di più in una partita così importante.
Spezia nel baratro e tifosi aquilotti sempre più sull'orlo di una crisi di nervi: "Nel derby con l'Entella abbiamo visto una squadra in piena confusione, priva di un gioco accettabile". Nel mirino della critica giocatori e tecnico. E' a dir poco sconfortato Daniele Guglielmotti: "Una delusione incredibile. Squadra in confusione, senza anima. Donadoni non è riuscito a dare un'impronta di gioco vincente. E aggiungo che il pareggio è oro perché, pur in inferiorità numerica, lo Spezia ha rischiato il ko. L'unica occasione pericolosa è arrivata a 8 minuti dalla fine, una cosa incredibile. Siamo su una strada di non ritorno.
Maduro sull’orlo di una crisi di nervi: prima cerca un dialogo con gli Usa e poi li accusa di “schiavismo”
autorità e autorevolezza. Fenomenologia di un paese sull'orlo di una crisi di nervi.Scuola, società, giovani, genitori, manifestazioni(e scontri) di piazza.
L’Italia si trova in un momento di profonda tensione sociale, segnato da conflitti tra scuola, giovani e famiglie.
