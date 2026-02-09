Amarezza tra i tifosi dello Spezia dopo il pareggio contro l’Entella. La squadra ha offerto una prestazione deludente e i sostenitori sono infuriati: chiamano in causa tutti i giocatori e chiedono cambiamenti. La delusione è palpabile, e molti si aspettavano di più in una partita così importante.

Spezia nel baratro e tifosi aquilotti sempre più sull’orlo di una crisi di nervi: "Nel derby con l’Entella abbiamo visto una squadra in piena confusione, priva di un gioco accettabile". Nel mirino della critica giocatori e tecnico. E’ a dir poco sconfortato Daniele Guglielmotti: "Una delusione incredibile. Squadra in confusione, senza anima. Donadoni non è riuscito a dare un’impronta di gioco vincente. E aggiungo che il pareggio è oro perché, pur in inferiorità numerica, lo Spezia ha rischiato il ko. L’unica occasione pericolosa è arrivata a 8 minuti dalla fine, una cosa incredibile. Siamo su una strada di non ritorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Amarezza, delusione e rabbia dopo il pareggio di sabato sera al Picco. Tifosi sull’orlo di una crisi di nervi: "Prestazione choc, tutti bocciati»

Approfondimenti su Spezia Entella

L’Italia si trova in un momento di profonda tensione sociale, segnato da conflitti tra scuola, giovani e famiglie.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Spezia Entella

Argomenti discussi: Il generale tradito dalle truppe, le ricadute in Abruzzo: Rimaniamo fedeli alla Lega; Salernitana, Ferraris non nasconde l'amarezza e Gyabuaa rilancia la rincorsa: 'Occasione buttata, capiamo i tifosi ma ci crediamo sempre'; Vannacci lascia la Lega: Una delusione ma non ci danneggia; Amarezza, delusione e rabbia dopo il pareggio di sabato sera al Picco. Tifosi sull’orlo di una crisi di nervi: Prestazione choc, tutti bocciati.

Genoa, la beffa è (ancora una volta) di rigore: quanto pesano i tiri dal dischetto nel finaleAl triplice fischio di Massa resta solo tanta rabbia nel Genoa. Amarezza, delusione per quel rigore concesso nel recupero e che è costato un punto. tuttomercatoweb.com

Marsala, furto con scasso alla Falegnameria sociale di Sappusi: Tanta delusioneUna giornata segnata da amarezza, delusione e rabbia per il Centro Sociale di Sappusi, dove nella notte ignoti hanno preso di mira la Falegnameria ... itacanotizie.it

Nel mondo degli esuli istriani, fiumani e dalmati in questi giorni traspare l’amarezza e la delusione per l’uscita delle storiche famiglie, ma anche la volontà di non interrompere il lavoro culturale, storico e identitario portato avanti da decenni per mantenere viva facebook

Uomini e Donne, Ernesto e Cristiana raccontano la prima notte dopo la scelta: la delusione e l'amarezza di Federico x.com