Maduro sull’orlo di una crisi di nervi | prima cerca un dialogo con gli Usa e poi li accusa di schiavismo

27 dic 2025

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro torna sui suoi passi e adesso lancia un appello al dialogo con gli Stati Uniti “sulla base del rispetto” e si scagli contro i “settori potenti” che a Washington provano a creare una “realtà virtuale sul Venezuela” per impossessarsi delle ricchezze del paese. Sembra che il leader comunista sia un campione nel “rigirare la frittata” a suo piacimento. “Se qualcuno negli Stati Uniti decidesse, sulla base del rispetto, di impegnarsi nel dialogo e andare oltre i progetti fallimentari durati oltre 25 anni, qui avremo sempre un presidente che rappresenta il suo popolo e che tende la mano e cerca percorsi di pace, cooperazione e prosperità”, ha garantito in un discorso televisivo riportato da Globovisión. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

