Il presidente venezuelano Nicolas Maduro torna sui suoi passi e adesso lancia un appello al dialogo con gli Stati Uniti “sulla base del rispetto” e si scagli contro i “settori potenti” che a Washington provano a creare una “realtà virtuale sul Venezuela” per impossessarsi delle ricchezze del paese. Sembra che il leader comunista sia un campione nel “rigirare la frittata” a suo piacimento. “Se qualcuno negli Stati Uniti decidesse, sulla base del rispetto, di impegnarsi nel dialogo e andare oltre i progetti fallimentari durati oltre 25 anni, qui avremo sempre un presidente che rappresenta il suo popolo e che tende la mano e cerca percorsi di pace, cooperazione e prosperità”, ha garantito in un discorso televisivo riportato da Globovisión. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maduro sull’orlo di una crisi di nervi: prima cerca un dialogo con gli Usa e poi li accusa di “schiavismo”

#Comunicato Il Presidente Maduro mette in guardia il Segretario Generale delle Nazioni Unite sulle crescenti minacce statunitensi contro il Venezuela Il Presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha avuto oggi una conv - facebook.com facebook