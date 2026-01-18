autorità e autorevolezza Fenomenologia di un paese sull' orlo di una crisi di nerviScuola società giovani genitori manifestazionie scontri di piazza

L’Italia si trova in un momento di profonda tensione sociale, segnato da conflitti tra scuola, giovani e famiglie. Le manifestazioni e gli scontri di piazza evidenziano una crisi di autorità e autorevolezza che attraversa l’intero tessuto sociale. Questa fenomenologia riflette le sfide di un paese in bilico, alla ricerca di stabilità e di un equilibrio tra istituzioni e cittadini, in un contesto di crescente inquietudine collettiva.

Il bollettino poco virtuoso e molto preoccupante degli assalti all'arma bianca che si succedono da nord a sud nel paese, e soprattutto dopo le piazze della movida, hanno colonizzato gli spazi educativi, cioé quel che resta della scuola pubblica. I giovani si armano per una serie di motivi che il sociologo, come sempre continuerà a non capire, vediamo per noia? per essere glamour? per diventare dei bulli più credibili?perchè traditi da qualche ragazzina? oppure per un piumino D&G? difficile fare dei distinguo, oltre alla normale conta dei morti che per altro ci informa che Italia la pletora degli omicidi o ferimenti, è sempre minore numericamente che negli altri stati UE, senza parlare degli USA, ovviamente.

