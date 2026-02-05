Gran Carnevale di Ancona ultimi giorni per iscriversi al concorso per le maschere più belle

Si avvicina il Carnevale di Ancona e si avvicinano anche le scadenze per partecipare al concorso delle maschere più belle. Gli organizzatori ricordano che i tempi per iscriversi sono ormai agli sgoccioli, con la festa che si terrà il 15 febbraio. Chi vuole mettere in mostra la propria creatività deve affrettarsi, perché le iscrizioni potrebbero chiudere da un momento all’altro.

ANCONA – Ultimi giorni per iscriversi al concorso per la maschera più bella di Carnevale per la grande festa in programma il 15 febbraio ad Ancona. Le iscrizioni termineranno il 10 febbraio alle ore 24. Le categorie a cui iscriversi per partecipare alla sfilata e al concorso sono sei: singolo.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Il Gran Carnevale di Ancona torna anche quest'anno, con la tradizionale sfilata e il concorso a premi per le maschere più creative.

Lunedì sera a Lecce si è tenuto il gran galà “Le maschere”, una serata dedicata ai costumi e alle maschere che hanno segnato il Carnevale nel tempo.

