Amadeus che invidia! In un intreccio di voci

Amadeus si trova al centro di una polemica tra gli appassionati di musica. La discussione si accende tra chi lo difende e chi invece mette in dubbio le sue capacità, facendo tornare alla mente le emozioni e le rivalità del passato. La scena, infatti, richiama la figura di Antonio Salieri, il compositore che credeva di aver ricevuto il successo direttamente da Dio. Una storia che torna a far parlare di musica e di invidia, tra commenti e opinioni di chi lo ha ascoltato negli ultimi tempi.

Antonio Salieri fu uno dei compositori più famosi della sua epoca: era convinto che Dio lo avesse ‘investito’ del successo. Ma quando poi sulla scena comparve Mozart, iniziò a covare l’idea che Dio lo avesse tradito, e crebbe l’invidia. Ce lo racconta "Amadeus", il testo di Peter Shaffer (che ispirò anche il film di Milos Forman) che Ferdinando Bruni porterà da giovedì 12 a domenica 15 al teatro Storchi (nella foto): lo dirige con Francesco Frongia, lo interpreta con Daniele Fedeli. E i costumi sono di Antonio Marras. Da domani a domenica alle Passioni, la prima assoluta della nuova versione di "Crave" di Sarah Kane: Leda Kreider in un intreccio di quattro voci (che sono come la suddivisione di un’unica personalità), dove il linguaggio acquista un ritmo musicale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

