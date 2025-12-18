Amadeus non è nei piani editoriali | la nota Rai spegne le voci di un possibile rientro

La Rai chiarisce che il possibile ritorno di Amadeus non è nei suoi piani editoriali. Nonostante la stima professionale nei confronti del conduttore, la rete spegne le voci circolate recentemente, confermando che al momento non ci sono progetti in programma che coinvolgano il noto conduttore. La nota ufficiale sottolinea l’importanza di comunicazioni ufficiali e la volontà di mantenere una linea chiara e trasparente.

La  Rai spegne le voci su un possibile ritorno di Amadeus. “In merito ad alcuni articoli di stampa usciti in questi giorni – pur ribadendo la stima professionale nei confronti del conduttore – Rai precisa che il suo ritorno non rientra nei piani editoriali dell’azienda”: così si legge in una nota Rai. La ‘notizia’ di Fiorello e il no di Berlusconi. Ad accendere i rumors ci aveva pensato qualche giorno fa  Fiorello. “Sappiate che sta tornando Amadeus, in Rai”, aveva detto lo showman qualche giorno fa in diretta su Rai Radio 2; commentando con la sua ‘Pennicanza’, sempre sul filo dell’ironia, le indiscrezioni circolate sul collega Amadeus. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

