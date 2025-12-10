La Reggia nel comitato promotore di Città Caudina come Capitale Italiana della Cultura 2028

Casertanews.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Reggia di Caserta entra nel comitato promotore di

La Reggia di Caserta, sito riconosciuto Patrimonio Unesco, è nel Comitato Promotore per la candidatura della “Città CaudinaCapitale Italiana della Cultura 2028, iniziativa che coinvolge 14 comuni tra le province di Avellino e Benevento, un Comitato civico di oltre 90 associazioni e un Comitato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

