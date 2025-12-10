La Reggia nel comitato promotore di Città Caudina come Capitale Italiana della Cultura 2028
La Reggia di Caserta entra nel comitato promotore di
La Reggia di Caserta, sito riconosciuto Patrimonio Unesco, è nel Comitato Promotore per la candidatura della “Città Caudina” Capitale Italiana della Cultura 2028, iniziativa che coinvolge 14 comuni tra le province di Avellino e Benevento, un Comitato civico di oltre 90 associazioni e un Comitato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
La Reggia di Caserta presenta la Città Caudina candidata a Capitale Italiana della Cultura 2028 - Zazoom Social News
Città Caudina si candida a Capitale Italiana della Cultura 2028: presentazione alla Reggia di Caserta - La candidatura di Città Caudina a Capitale Italiana della Cultura 2028 compie un passo decisivo con l’ingresso della Reggia di Caserta nel comitato promotore. Secondo pupia.tv
La Reggia di Caserta presenta la “Città Caudina” - La Reggia di Caserta, sito riconosciuto Patrimonio UNESCO, è nel Comitato Promotore per la candidatura della Città Caudina Capitale Italiana della Cultura ... Lo riporta napolivillage.com
Ultime news Reggia di Caserta: qui la Relazione sullo stato dei lecci della 'Via dell'acqua' Le associazioni: LIPU ODV, Legambiente, Arci, Arcipelago, Comitato Città Viva ODV, Comitato Centro Social ODV, UISP, Cittadinanzattiva, ASD Hermes Roller, Pax C
