La Reggia nel comitato promotore di Città Caudina come Capitale Italiana della Cultura 2028

La Reggia di Caserta entra nel comitato promotore di

La Reggia di Caserta, sito riconosciuto Patrimonio Unesco, è nel Comitato Promotore per la candidatura della “Città Caudina” Capitale Italiana della Cultura 2028, iniziativa che coinvolge 14 comuni tra le province di Avellino e Benevento, un Comitato civico di oltre 90 associazioni e un Comitato. 🔗 Leggi su Casertanews.it