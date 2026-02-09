Alvaro Morata ha parlato per la prima volta della separazione da Alice Campello. In un’intervista in Spagna, il calciatore ha spiegato che si amano ancora, ma non riescono a capire se stessi e stanno soffrendo entrambi. Morata ha anche smentito le voci di un tradimento, precisando che non ci sono amiche speciali o altre donne coinvolte.

Morata e Campello - che si erano sposati a Venezia il 17 giugno 2017 - si erano lasciati già nell’estate del 2024. E anche allora era girata voce che dietro la rottura ci fosse un tradimento di lui. Pettegolezzo smentito dal diretto interessato, all'epoca attaccante del Milan, in un'intervista alla televisione spagnola De Corazón: «Sono devastato, ma garantisco che non le sono mai stato infedele, è la donna più importante della mia vita». Il calciatore all'epoca aveva spiegato che già da un po' c'erano problemi nel rapporto con la moglie («Avevamo entrambi chiaro che era meglio porre fine al matrimonio e ricominciare da lì») e che nella rottura molto aveva influito la sua scelta di trasferirsi dall'Atletico Madrid al Milan: «Alice voleva restare in Spagna, non voleva un altro trasloco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alvaro Morata rompe il silenzio sulla separazione da Alice Campello: «Ci amiamo, ma non ci capiamo. Stiamo soffrendo entrambi»

