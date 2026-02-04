Prezzi dell’olio d’oliva in calo dopo due anni di aumento costante

Dopo due anni di aumenti continui, il prezzo dell’olio d’oliva in Italia ha cominciato a calare. La svolta arriva dopo mesi di mercato instabile, con i prezzi che scendono lentamente ma con decisione. Gli operatori del settore osservano con attenzione questa fase di ribasso, che potrebbe portare a un po’ di sollievo per i consumatori.

Il prezzo dell’olio d’oliva, per due anni costantemente in salita, ha finalmente invertito la tendenza. A partire dalla prima settimana di febbraio 2026, i listini al dettaglio in tutta Italia hanno registrato una flessione media del 7,3%, con cali più marcati nelle regioni del Sud: in provincia di Enna, a Nicosia e a Piazza Armerina, i prezzi sono scesi da un massimo di 18,90 euro al litro a 17,20 euro, con un calo di quasi due euro in meno di dieci giorni. A Enna, nel mercato centrale di Piazza Umberto I, alle 8.30 di lunedì mattina, il commerciante Vincenzo Lo Coco ha già abbassato il cartello: «Da ieri sera non ce la facevo più. 🔗 Leggi su Ameve.eu

