Altro che pozioni sacre | i Romani usavano escrementi come rimedio medico

Nuovo studio archeologico in Anatolia rivela che i Romani utilizzavano effettivamente escrementi umani come rimedio medico. La scoperta smentisce alcune credenze e mostra come le pratiche mediche dell’epoca fossero molto diverse da quelle moderne. La ricerca si basa su reperti trovati in un sito antico e apre una finestra su metodi che oggi sembrano impensabili.

Roma, 9 febbraio 2026 – I Romani usavano davvero feci umane come medicina. No, non è una leggenda né una provocazione: lo dimostra un recente studio archeologico condotto in Anatolia. La scoperta arriva dall’antica città di Pergamon, nei pressi dell’odierna Izmir, uno dei centri culturali e scientifici più avanzati del mondo romano. Cosa sappiamo. Cosa conteneva il flacone di vetro sigillato e a cosa serviva. All’interno di un piccolo flacone di vetro sigillato con argilla (un unguentarium) gli studiosi hanno individuato misteriose scaglie marrone scuro rimaste intrappolate nel collo del contenitore per quasi due millenni.🔗 Leggi su Quotidiano.net Approfondimenti su Romani Medicina Altro che romani: l’olio d’oliva italiano esisteva già mille anni prima Quando si parla di olio d’oliva, in Italia, molti pensano subito ai Romani e alle loro ville antiche. Jasmine Paolini chiede il medico agli Australian Open: il problema fisico e il rimedio Durante il terzo turno degli Australian Open 2026, Jasmine Paolini ha consultato un medico a causa di un problema fisico. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Agnes (Jessie Buckley) è una donna che ha tutte le qualità per stuzzicare le malelingue della campagna inglese del Cinquecento: madre sconosciuta, talento per falconeria e pozioni, passione per i boschi, dove tra l'altro conoscerà il Will (Paul Mescal), giova facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.