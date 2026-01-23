Jasmine Paolini chiede il medico agli Australian Open | il problema fisico e il rimedio

Durante il terzo turno degli Australian Open 2026, Jasmine Paolini ha consultato un medico a causa di un problema fisico. La giocatrice italiana, impegnata in una sfida importante, ha affrontato alcune difficoltà di natura fisica che potrebbero influenzare il suo rendimento. La sua condizione è sotto osservazione, mentre si cerca di individuare il rimedio più adeguato per consentirle di proseguire la competizione nel migliore dei modi.

Jasmine Paolini sta vivendo una giornata complicata nella sfida di terzo turno degli Australian Open 2026. La tennista toscana, opposta all’americana Iva Jovic, ha perso il primo set in maniera piuttosto netta, con il punteggio di 6-2. Sul cemento della John Cain Arena di Melbourne, si è vista una Jasmine insolitamente opaca, lontana dalla brillantezza che l’ha spesso contraddistinta, e il motivo del suo rendimento al di sotto delle aspettative è apparso presto evidente. Nel corso del match, infatti, Paolini ha manifestato un chiaro malessere fisico. Poco mobile sulle gambe e spesso in balia delle iniziative della giovane statunitense, la classe ’96 azzurra ha faticato a reggere il ritmo da fondo campo dell’avversaria, condizionata dalle difficoltà legate al proprio stato fisico. 🔗 Leggi su Oasport.it

