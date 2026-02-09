Altopascio | Turismo in cifre contestate l’opposizione chiede trasparenza sui dati e metodi di conteggio dei visitatori

L’opposizione chiede chiarezza sui numeri del turismo ad Altopascio. Maurizio Marchetti, ex sindaco e ora consigliere, mette in dubbio i dati forniti dall’amministrazione. Secondo lui, le cifre sono sovrastimate e non rispecchiano la realtà, sostenendo che si tratti di una “narrazione fasulla”. La polemica si accende sulla trasparenza delle metodologie di conteggio e sulla reale affluenza di visitatori nel comune lucchese.

Altopascio è al centro di un acceso dibattito sul turismo e i dati relativi ai visitatori. L'ex sindaco e attuale consigliere comunale Maurizio Marchetti contesta le cifre fornite dall'assessore Alessio Minicozzi, sollevando dubbi sulla reale affluenza di turisti nel comune lucchese e accusando l'amministrazione di un'evidente "narrazione fasulla". La polemica si concentra sull'annuncio di 60.000 turisti e visitatori registrati, un numero che, secondo Marchetti, non trova riscontro nella realtà. La critica di Maurizio Marchetti si inserisce in un contesto di crescente tensione politica ad Altopascio.

