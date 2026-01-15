Terni Alessandra Salinetti | La città attira sempre più visitatori Il turismo è in crescita I DATI

Terni sta vivendo un crescente interesse da parte dei visitatori, come confermato dai dati della Regione e dell’ufficio tributi del Comune. La città si distingue per un aumento di presenze e per una permanenza più lunga dei turisti, segnalando un momento positivo per il settore turistico locale. Questi segnali indicano un rinnovato entusiasmo e un’opportunità di sviluppo per la città, riflettendo un trend di crescita costante.

"I dati della Regione e dell'ufficio tributi del Comune parlano chiaro: Terni è una città viva, che attira sempre più visitatori e dove i turisti restano più a lungo. Basare un attacco politico su dati parziali, ignorando la crescita del 3,4% delle presenze e la ottima conferma degli arrivi, +0,2%, è un'operazione che non fa male alla giunta, ma al buon nome di Terni e dei suoi operatori turistici che sono impegnati in prima linea nella ricettività" Come Amministrazione Comunale rendiamo noti i dati ufficiali della Regione Umbria relativi al periodo gennaio-novembre 2025. I numeri certificano una realtà opposta a quella descritta da alcuni mezzi di comunicazione e alcune forze politiche: Terni non solo tiene, ma cresce in settori strategici.

