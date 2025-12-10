Il crollo di due edifici a Fez in Marocco ha provocato almeno ventidue morti

Il crollo di due edifici residenziali a Fez, in Marocco, ha causato la morte di almeno ventidue persone e il ferimento di sedici altri. L’incidente è avvenuto nella notte tra 9 e 10 dicembre e ha suscitato grande preoccupazione per la sicurezza degli edifici nella regione.

Almeno ventidue persone hanno perso la vita e sedici sono rimaste ferite nel crollo di due edifici residenziali di quattro piani a Fez, Marocco, nella notte tra martedì 9 dicembre e mercoledì 10 dicembre. I due palazzi, occupati da otto famiglie, si trovavano nel quartiere di Al-Moustakbal, nell'area urbana di Al Massira. Come la polizia ha specificato, il bilancio delle vittime è ancora provvisorio. La protezione civile, le autorità locali e le forze di sicurezza sono rapidamente intervenute sul posto per avviare le operazioni di ricerca e soccorso. Il perimetro è stato messo in sicurezza e i residenti delle abitazione vicine sono stati evacuati a scopo precauzionale, a causa del rischio di ulteriori crolli.

