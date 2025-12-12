Giardino 11 settembre rinasce | via ai lavori di sicurezza e rinaturalizzazione dopo l’alluvione

Il Giardino 11 settembre 2001, gravemente danneggiato dagli alluvioni di maggio 2023, sta per rinascere. Dopo l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo, sono ufficialmente iniziati i lavori di sicurezza e rinaturalizzazione, mirati al ripristino e alla tutela di questo importante spazio pubblico.

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo relativo al ripristino e alla messa in sicurezza del Giardino 11 settembre 2001, danneggiato dagli eventi alluvionali del maggio 2023. L'intervento, del valore complessivo di 100mila euro, sarà realizzato grazie al.

