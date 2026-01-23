La sindaca di Castiglione, dopo gli eventi di Crans Montana, ribadisce l'importanza della sicurezza nei locali pubblici. In un comunicato, si chiarisce che bar e ristoranti possono organizzare serate con musica dal vivo o DJ in modo limitato, ma non devono trasformarsi in spazi di intrattenimento. L’obiettivo è mantenere il rispetto delle norme e garantire la sicurezza di tutti, evitando modifiche strutturali che possano compromettere la funzione originaria dei locali.

Castiglione, 23 gennaio 2026 – “Un bar o un ristorante potrà fare serate a tema con musica dal vivo o Dj, ma una tantum, non potrà mai diventare un luogo di intrattenimento, un luogo dove dopo la cena si spostano i tavoli e si fa altro, perché il rischio è di snaturare quelli che sono i principi su cui si basa la legislazione per i locali di somministrazione. Senza contare che i luoghi di intrattenimento soggiacciono a tutte altre regole riguardanti in primo luogo la sicurezza ed il rischio incendio”. E’ quanto dice la sindaca di Castiglione, Elena Nappi, alla luce della circolare della Direzione centrale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di sicurezza antincendio per bar e ristoranti, evidenziando le distinzioni tra esercizi di somministrazione e locali di pubblico spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sicurezza in primo piano. Dopo Crans Montana la sindaca alza la voce: “In bar e ristoranti non si balla”

AND dopo la strage di Crans-Montana: la cultura della sicurezza si insegna a scuola, non si improvvisa nei locali pubbliciDopo la tragedia di Crans-Montana, l’Associazione Nazionale Docenti sottolinea l’importanza di insegnare e consolidare la cultura della sicurezza nelle scuole.

“Chi abbiamo visto in quel bar”. Crans Montana, i retroscena dopo la tragediaDopo il tragico incendio avvenuto nella notte di Capodanno nel bar “Le Constellation” di Crans-Montana, emergono dettagli sui testimoni e sui retroscena dell’accaduto.

