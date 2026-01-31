Capaccio Paestum | scatta l' ordinanza comunale per scongiurare disordini e disagi

Il Comune di Capaccio Paestum ha firmato un’ordinanza per cercare di calmare la piazza. Aumentano le tensioni e i disagi causati da vandali e persone in stato di alterazione. La polizia locale intensifica i controlli per fermare gli episodi di vandalismo e garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione resta tesa, ma le autorità promettono di intervenire con decisione per ristabilire la calma.

Dopo l'allarme sicurezza che ha interessato il comune della Piana del Sele, l'amministrazione è ricorsa a misure più restrittive per limitare comportamenti pericolosi In crescita, a Capaccio Paestum, disordini e disagi provocati da vandali e persone in stato di alterazione. Così, il sindaco Gaetano Paolino ha emesso un’ordinanza mirata ad adottare misure più restrittive per scongiurare l'abuso di alcol tra i giovani e non solo e il degrado nelle aree pubbliche. Dunque, scatta l’obbligo per i gestori di non servire alcolici a chi manifesta evidenti segni di alterazione. Inoltre, per i pubblici esercizi, la somministrazione di alcolici deve terminare entro le ore 1 e non può riprendere prima delle 6, mentre per gli esercizi di vicinato, la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche è vietata dalle ore 22 alle ore 7.🔗 Leggi su Salernotoday.it

A Capaccio Paestum, si amplia l'offerta educativa per i giovani cilentani con la nascita di Paestum Form.

