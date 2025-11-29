Istituito il liceo del Made in Italy nell' istituto alberghiero De Cecco
Istituito ufficialmente il nuovo liceo del Made in Italy nell'istituto alberghiero Ipsseoa “De Cecco” di Pescara che arricchisce la propria offerta formativa.Dal prossimo anno scolastico infatti, accanto agli indirizzi tradizionali, gli studenti potranno anche scegliere di iscriversi al Liceo del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
