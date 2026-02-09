Allarme sicurezza in via Villani Esposto collettivo in Questura

Una decisione collettiva ha portato i residenti di un condominio in via Villani a spendere 35mila euro per mettere in sicurezza l’edificio. Hanno deciso di installare cancellate e barriere per bloccare l’ingresso e proteggersi da eventuali rischi. La scelta ha suscitato polemiche tra chi preferisce metodi più pacifici e chi invece punta a una difesa più dura. Nel frattempo, i residenti hanno anche presentato un esposto in Questura, chiedendo maggiore attenzione sulla sicurezza nel quartiere.

Un condominio ha deliberato una spesa di 35mila euro per installare cancellate e “barricare“ così lo stabile dove vive. Ma c’è anche chi sta preparando un esposto collettivo in Questura. La zona è quella di via Villani, a due passi dalla stazione di Lodi, la questione sicurezza sarebbe da bollino rosso. La denuncia sbarca in Consiglio comunale attraverso una mozione presentata dalla consigliera leghista Eleonora Ferri (nella foto), che raccoglie quanto i residenti hanno riferito. "Nel posteggio di via Villani c’è chi imbandisce tavoli, fa barbecue e organizza feste oltre a essere un luogo di bivacco, teatro di risse, spaccio e presunta prostituzione", denuncia Ferri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Allarme sicurezza in via Villani. Esposto collettivo in Questura Approfondimenti su Via Villani "Ufficio Immigrazione questura in crisi", il Siap lancia l’allarme Il Siap segnala gravi criticità nell’ufficio immigrazione della questura di Genova, evidenziando problemi strutturali e organizzativi che compromettono l’efficienza, la sicurezza e le condizioni di lavoro del personale. Sicurezza anti incendi, esposto chiede verifiche su supermercato al Vomero Un’esposizione ha richiesto verifiche sulla sicurezza antincendio di un supermercato al Vomero. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Via Villani Argomenti discussi: Via Battaglia, studente derubato mentre va a scuola: allarme sicurezza in zona Saragozza; Sicurezza stradale a Montespaccato, cittadini lanciano l'allarme: Non ci sentiamo al sicuro; Allarme sicurezza a Pompei, furto in un negozio di abbigliamento in via Plinio; VIA SCILLITANI Foggia, via Scillitani al buio, la denuncia social: allarme sicurezza e visibilità. Allarme sicurezza ad Alghero, Mulas: «Non sono episodi isolati»Il presidente della V Commissione consiliare, Christian Mulas, esprime forte preoccupazione per l’ennesimo incendio di un’autovettura avvenuto nella notte in ... algheroeco.com Borgo San Dalmazzo, due incidenti in quattro giorni in via Asti all'incrocio con via Tesoriere: E' pericoloso, servono dossi permanenti [FOTO]Nuovo scontro ieri sera, fortunatamente senza feriti, ma torna l’allarme sicurezza in un tratto frequentato da bambini e anziani, l'appello al Comune per trovare una soluzione definitiva ... targatocn.it Due auto distrutte tra via Torino e via Lej, un ferito e torna l’allarme sicurezza sulla visuale facebook Brescia, riunione del Comitato per l'Ordine sulla sicurezza scolastica. Nessun allarme, analisi in corso e potenziamento videosorveglianza. #lagodigarda #sicurezza #Brescia x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.