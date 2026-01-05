Sicurezza anti incendi esposto chiede verifiche su supermercato al Vomero

Un’esposizione ha richiesto verifiche sulla sicurezza antincendio di un supermercato al Vomero. Dopo la tragedia di Crans Montana, cresce l’attenzione sulla tutela degli ambienti commerciali e la corretta applicazione delle norme di sicurezza. È importante garantire che le strutture siano adeguate per prevenire rischi e proteggere clienti e operatori. Questo articolo analizza le principali misure di sicurezza e le verifiche necessarie per esercizi come supermercati.

Tempo di lettura: 3 minuti La tragedia di Crans Montana ripropone la questione sicurezza negli esercizi commerciali. E a Napoli un’associazione rilancia un esposto di quasi 4 anni fa, relativo ad un supermercato. Un’iniziativa “rimasta senza risposta” afferma la Rete Sociale Nobox – Diritto alla Città. La richiesta è di verifica sul market “Sole 365” di via Ruoppolo, tra Vomero e Arenella. Gli accertamenti invocati riguardano la presenza di certificazione antincendio, di adeguate vie di fuga e dell’autorizzazione Scia rilasciata dal Suap comunale. Reiterando l’esposto, si chiedono controlli, per le rispettive competenze, a Comune di Napoli, Prefettura, Questura, Vigili del fuoco, Polizia municipale e Asl Na1. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sicurezza anti incendi, esposto chiede verifiche su supermercato al Vomero Leggi anche: Vomero Arenella, esposto a Procura di Napoli su scontro per Commissione Trasparenza Leggi anche: Sequestri dehors al Vomero, è sempre scontro: autore denuncia chiede a Porzio confronto su regole La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il soffitto a Crans-Montana in poliuretano, simile alla Torre di Milano: Così ha preso fuoco in pochi minuti; Iscriviti al carro della parata del Rose Bowl che chiede risposte esigenti sull'incendio di Los Angeles demolito quando raggiunge il feed televisivo. Come funziona la sicurezza antincendio nei locali in Italia - Nelle discoteche le regole sono più severe che nei bar, ma le candele pirotecniche dell'incendio di Crans- ilpost.it

Trentino, controlli e prevenzione per la sicurezza dei locali - > La sicurezza dei locali pubblici e degli eventi rappresenta un elemento fondamentale per garantire l’incolumità delle persone e il corretto svolgimento dei momenti di divertimento e aggregazione. msn.com

“Pfas e schiume antincendio come causa dei tumori tra i pompieri”. Scatta l’esposto - Arezzo, 15 aprile 2025 – Un gruppo di associazioni impegnate nella tutela della salute e dell’ambiente ha presentato un esposto alla Procura di Arezzo – e successivamente ad altre 35 Procure italiane ... lanazione.it

Il PSI chiede interventi urgenti per la sicurezza dei cittadini e verifiche sul progetto anti-erosione - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.