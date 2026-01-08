Frana sulla statale Amalfitana | al via la messa in sicurezza si punta a riaprire nel week-end

È in corso la messa in sicurezza della Statale Amalfitana, chiusa a causa di un distacco di pietre in località Salicerchie. Le operazioni sono finalizzate a ripristinare la viabilità e permettere la riapertura nel fine settimana. Gli interventi, coordinati dalle autorità competenti, mirano a garantire la stabilità della strada e la sicurezza degli automobilisti.

Continuano le attività necessarie alla riapertura della Strada Statale Amalfitana, chiusa a seguito del distacco di alcune pietre da un muro di contenimento in località Salicerchie nella tarda serata di martedì 6 gennaio 2026. Stamattina, ha fatto sapere il Comune di Maiori, sono stati effettuati. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Frana sulla Statale Amalfitana, l’allarme della Filca Cisl Salerno Leggi anche: Frana sulla Statale Amalfitana, l’allarme della Filca Cisl: "Disagi per lavoratori e residenti" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Frana sulla strada statale Amalfitana: effettuati rilievi e sopralluoghi a Maiori, i primi risultati; Maiori, frana sulla SS163: strada chiusa /ORARI SPECIALI SITA; Frana a Maiori: chiusa la Statale Amalfitana; Maiori, frana dopo le forti piogge: interrotta la strada Amalfitana, forti disagi. Costiera Amalfitana spezzata in due: è emergenza per una frana - La Costiera Amalfitana è spezzata in due per una frana verificatasi nella serata di ieri a Maiori, in località Salicerchie, in provincia di Salerno ... virgilio.it

Frana a Maiori, Costiera spezzata in due - Una frana avvenuta ieri sera a Maiori, in località Salicerchie, ha provocato il distacco di grossi massi dalla ... gazzettadisalerno.it

La Costiera Amalfitana spezzata in due per una frana - La Costiera Amalfitana è letteralmente spezzata in due per una frana verificatasi nella serata di ieri a Maiori, ... notizie.tiscali.it

Frana a Maiori, Costiera Amalfitana spezzata in due: chiusa la Statale 163 Le abbondanti piogge cadute nelle ultime ore hanno provocato il distacco di grossi massi dalla parete rocciosa di un muro perimetrale appartenente a una proprietà privata. #CostieraA - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.