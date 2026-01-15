Frana sulla SP88 proseguono i lavori di messa in sicurezza | domani distacchi elettrici e asfaltatura

La SP88, tra Contrada e Aiello del Sabato, è interessata da interventi di messa in sicurezza a seguito di una frana. Domani sono previste operazioni di distacchi elettrici e asfaltatura per garantire il ripristino della viabilità e la sicurezza dell’area. I lavori continuano senza interruzioni per completare gli interventi nel minor tempo possibile.

15 gennaio 2026 - SP88, al confine tra Contrada e Aiello del Sabato. I lavori di messa in sicurezza del tratto stradale danneggiato dalla frana proseguono senza sosta. Domani, 16 gennaio, sono previsti nuovi interventi, che comporteranno disagi per la viabilità e l’interruzione temporanea dell’energia elettrica. Il 16 gennaio 2026 vedrà l’avvio di nuovi interventi determinanti per la messa in sicurezza della strada. A partire da domani, i tecnici procederanno con i saggi geologici, necessari per definire il numero e la profondità dei pali di sostegno da installare. Questi lavori di consolidamento sono fondamentali per garantire, in tempi brevi, il ritorno alla piena sicurezza del tratto, per il quale è previsto il ristabilimento delle condizioni di transitabilità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Frana a Maiori: i lavori di messa in sicurezza rallentati dal maltempo Leggi anche: Ufficiale: ripartono i lavori per la messa in sicurezza della frana di Spriana Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. ` ` , dopo la frana che ha interessato la SP88 a Contrada, con il cedimento della strada: è caos sul percorso alternativo: auto e tir finiscono su strade interpoderali senza via di fuga e sp - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.