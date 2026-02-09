Alghero rapine con maschera di Dalì | paura tra commercianti e richiesta di più sicurezza

Gli abitanti di Alghero sono in allerta dopo alcune rapine avvenute in centro. Un uomo con la maschera di Salvador Dalì, come quella vista nella serie “La Casa di Carta”, ha colpito più volte in poche settimane. I commercianti temono per la loro sicurezza e chiedono più controlli alle forze dell’ordine. La paura cresce, mentre gli investigatori cercano di identificare il responsabile.

Alghero è nel mirino di un rapinatore seriale che agisce con la maschera di Salvador Dalì, resa celebre dalla serie televisiva “La Casa di Carta”. Le rapine, avvenute in pochi giorni, hanno gettato nel panico commercianti e residenti, sollevando un acceso dibattito sulla sicurezza urbana e spingendo la minoranza consiliare a chiedere interventi più incisivi da parte dell’amministrazione comunale. L’uomo, soprannominato dai media “il rapinatore Dalì”, ha colpito farmacie, tabaccherie e centri di elettronica, alternando azioni riuscite a tentativi sventati dall’intervento dei proprietari. L’ultimo episodio si è verificato domenica 8 febbraio presso il punto vendita Trony di Galboneddu, alla periferia di Alghero.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Alghero Rapine

Alghero si sveglia con il timore di un rapinatore in azione.

La polizia di Alghero sta indagando su due rapine avvenute in supermercati diversi in poche ore.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Alghero Rapine

Argomenti discussi: Alghero, rapina al supermercato con la maschera di Dalì: bandito armato fugge con l’incasso; Alghero, paura per il rapinatore mascherato: 4 colpi in pochi giorni; Colpi in serie ad Alghero, rapinatore armato e mascherato colpisce ancora: video; Alghero, rapinatore solitario mascherato ancora in azione: colpo in farmacia.

Alghero e il Dalì delle rapine, il sospetto: «Due persone con la stessa maschera»L’uomo entrato in azione da Trony domenica sera è più alto rispetto a quello di pochi giorni fa al supermercato ... unionesarda.it

Rapina ad Alghero, entra in un supermercato con pistola e la maschera di DalìL'uomo, con in viso l'iconica maschera de La Casa di Carta è riuscito a fuggire con il bottino di qualche migliaia di euro ... cagliaripad.it

#Alghero. Dopo gli episodi di auto incendiate e rapine, il primo cittadino Raimondo #Cacciotto esprime fiducia nelle forze dell'ordine e invita a evitare allarmismi facebook

Alghero e il Dalì delle rapine, il sospetto: «Due persone con la stessa maschera» x.com