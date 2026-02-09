Alekseyev l' arresto e le accuse a Kiev

Questa mattina a Kiev si è svolto un nuovo episodio legato alle tensioni tra Russia e Ucraina. Due uomini del Servizio Federale per la sicurezza hanno portato via un pensionato di 65 anni da un aereo, senza troppe formalità. Il suo volto scavato e il cappotto anonimo non sono passati inosservati, e in Russia si parla subito di un caso più importante. La vicenda si inserisce in un clima di grande attenzione e preoccupazione tra i due paesi.

Quando ieri all'alba due uomini del Servizio Federale per la sicurezza hanno scortato giù da un aereo un pensionato di 65 anni, volto scavato e cappotto anonimo, Mosca ha capito all'istante che non si trattava di un arresto qualunque. È l'epilogo provvisorio di un racconto che mescola spionaggio, paranoia e guerra. Lyubomir Korba, questo il nome dell'uomo, è indicato come l'esecutore materiale del tentato assassinio del generale Vladimir Alekseyev, vice capo dell'intelligence militare russa. Un nome che, fino a ieri, non diceva nulla a nessuno e che ora dice troppo. Secondo gli investigatori, Korba avrebbe agito su ordine diretto dei servizi segreti ucraini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Un attentato a Mosca ha scosso la capitale questa mattina.

Questa mattina in Russia, il Servizio di Sicurezza Federale ha arrestato un uomo armato che ha tentato di uccidere il generale Vladimir Alekseyev, alto funzionario del ministero della Difesa.

