Questa mattina in Russia, il Servizio di Sicurezza Federale ha arrestato un uomo armato che ha tentato di uccidere il generale Vladimir Alekseyev, alto funzionario del ministero della Difesa. L’episodio si è verificato in un momento di tensione crescente, e le immagini dei sospettati sono già circolate. Nel frattempo, un sospetto è stato fermato anche a Dubai, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’arresto. La polizia russa continua le indagini per chiarire il movente e le eventuali reti dietro l’attacco.

Il Servizio di Sicurezza Federale russo ha riferito di aver arrestato l’uomo armato che ha tentato di uccidere l’alto funzionario del ministero della Difesa russo, il generale Vladimir Alekseyev, e un presunto complice. Secondo l’Fsb, si tratterebbe del cittadino russo Lyubomir Korba, nato nel 1960, fermato a Dubai e ora estradato. Una presunta complice dell’uomo armato è fuggita in Ucraina, ha riferito il servizio di sicurezza russo alla Tass. Alekseyev è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito più volte in un condominio nella zona nord-occidentale di Mosca. Il Servizio federale di sicurezza (FSB) ha diffuso le immagini che mostrano un uomo scortato da un aereo a un veicolo, insieme a filmati delle telecamere a circuito chiuso che presumibilmente ritraggono i sospetti nel condominio dove Alekseyev è stato colpito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attentato a generale Alekseyev in Russia, un arresto a Dubai: le immagini dei sospettati

Un attentato ha colpito il generale Alekseyev, il numero due dei servizi segreti russi, ieri a Mosca.

