Aleksandar Stankovic non si ferma più | in Belgio altra Scarpa d’Oro! Numeri pazzeschi per il figlio d’arte

Aleksandar Stankovic continua a macinare record. In Belgio ha vinto un’altra “Scarpa d’Oro”, confermando di essere uno degli attaccanti più prolifici. I numeri che mette insieme sono impressionanti e lo dimostrano ancora una volta: il figlio d’arte non si ferma.

L’interesse del Real Madrid per Aleksandar Stankovic ha destato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

