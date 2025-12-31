Aleksandar Stankovic Inter l’allarme dal Belgio | Il Real Madrid si iscrive alla corsa! Marotta prepara la risposta

L’interesse del Real Madrid per Aleksandar Stankovic ha destato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La voce si diffonde dal Belgio, dove il giocatore si sta facendo notare, portando alla riflessione sulle possibili strategie dell’Inter e sulla risposta della dirigenza, con Marotta pronto a valutare le opzioni. Un aggiornamento importante nel panorama del calcio internazionale, che potrebbe influenzare le prossime mosse del club nerazzurro.

di Giuseppe Colicchia : il piano dei nerazzurri. Le prestazioni sempre più autorevoli fornite da Aleksandar Stankovic continuano a risuonare come sirene irresistibili per i top club del Vecchio Continente. Il centrocampista serbo, divenuto in breve tempo il perno insostituibile della mediana del Club Brugge, sta vivendo una stagione da assoluto protagonista che ha fatto lievitare esponenzialmente la valutazione del suo cartellino. Se fino a poche settimane fa il pressing sembrava circoscritto alle potenze economiche della Premier League, con Arsenal, Tottenham e Newcastle pronte a darsi battaglia a suon di milioni, ora lo scenario si è arricchito di una contendente di lusso assoluto, capace di stravolgere ogni equilibrio di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Aleksandar Stankovic Inter, l’allarme dal Belgio: «Il Real Madrid si iscrive alla corsa!». Marotta prepara la risposta Leggi anche: Aleksandar Stankovic, altra prova da protagonista in Belgio per il giocatore dell’Inter Leggi anche: Aleksandar Stankovic, il talento che cresce e fa sognare: in Belgio convince e l’Inter osserva con ottimismo pensando ad un suo ritorno in nerazzurro! Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Gds – Tottenham e Arsenal su Stankovic. Inter non ha deciso: se lo vende… - Il centrocampista, ex capitano della Primavera dell'Inter, sta esaltando con le prestazioni ... msn.com

Inter, Chivu: "Aleksandar Stankovic è interista nel sangue. Lo guardiamo con molta attenzione" - Chivu conosce bene Stankovic avendo giocato, dal 2007 al 2013, insieme al papà Dejan, di cui è grande ... msn.com

Aleksandar Stankovic spiega: "Scelto Bruges con il cuore, la recompra l'ha chiesta l'Inter" - Figlio d'arte e mediano classe 2005, Aleksandar Stankovic per trovare spazio ha dovuto nuovamente lasciare l'Inter in prestito e stavolta sbarcare al Bruges, notoriamente club belga che sforna talenti ... tuttomercatoweb.com

Guarro - L’Inter pensa concretamente al ritorno di Aleksandar Stankovic. Lo ha fatto capire chiaramente Chivu. Il club nerazzurro ha in mano il futuro di Stankovic jr, essendosi garantito una doppia recompra dal Bruges: per 23 milioni la prossima estate e per 2 - facebook.com facebook

Chivu elogia Aleksandar Stankovic: "Ha il nerazzurro nel sangue, lo seguiamo con interesse" #SkySport #SkySerieA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.