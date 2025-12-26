Aleksandar Stankovic altra prova da protagonista in Belgio per il giocatore dell’Inter

Inter News 24 Aleksandar Stankovic, il giovane centrocampista serbo continua a brillare: prestazione di alto livello e gol pesante nella vittoria contro il Genk. Prosegue la stagione più che positiva di Aleksandar Stankovic con la maglia del Club Brugge. Il centrocampista classe 2005 è stato uno dei grandi protagonisti del successo per 5-3 ottenuto sul campo del Genk, match spettacolare e ricco di ribaltamenti di fronte. Stankovic ha messo la firma sulla partita con un gol di pregevole fattura: un destro potente e preciso dalla distanza che ha confermato il suo ottimo momento di forma. Per il giovane serbo si tratta del secondo gol nelle ultime tre giornate di campionato, un dato che certifica una crescita costante non solo in termini di qualità nel gioco, ma anche di incisività offensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

