Chi è Paolo Petrecca | la telecronaca Rai sotto attacco per gaffe errori e dimenticanze

Dallo stadio Olimpico a San Siro, la cronaca di Paolo Petrecca fa discutere. Durante la diretta, l’esperto telecronista Rai ha commesso una serie di errori che non sono passati inosservati: ha sbagliato nomi, dimenticato alcuni dettagli e ha causato confusione tra i telespettatori. Tra le gaffe più clamorose, la mancata citazione di Ghali, lo scambio tra Matilda De Angelis e Mariah Carey, e il falso scambio tra Laura Mattarella e Kirsty Coventry. La tv pubblica si trova ora a fare i cont

Roma, 7 febbraio 2026 – Dallo stadio «Olimpico» evocato in esordio a San Siro alla mancata citazione di Ghali, dai nomi sbagliati delle tedofore allo scambio tra Matilda De Angelis e Mariah Carey, fino alla figlia del presidente della Repubblica Laura Mattarella scambiata per la presidente del Cio Kirsty Coventry. Il direttore di Raisport Paolo Petrecca finisce sulla graticola social dopo la telecronaca della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La premessa. Petrecca si era autoassegnato la conduzione della kermesse dopo la gaffe di uno dei suoi vice Auro Bulbarelli, che aveva spoilerato l'arrivo di Mattarella a San Siro con Valentino Rossi autista del tram, causando l'irritazione del Quirinale.

