alcune lezioni dal caso epstein sulla politica e la natura umana

Mentre i giornalisti scartano tra i milioni di file pubblicati dal governo americano, il caso Epstein si fa sempre più complesso. I documenti sono parziali e censurati, e l’attenzione si concentra più sulle immagini di Donald Trump che sulle vittime o sui dettagli personali. La verità resta nascosta tra le tante righe, e il mistero si infittisce, lasciando spazio a dubbi e inquietudini.

A mano a mano che giornalisti e curiosi si fanno largo tra i milioni di file che il governo degli Stati Uniti ha deciso di pubblicare, dopo averli molto accuratamente selezionati e molto parzialmente censurati, facendo assai più attenzione all’immagine di Donald Trump che all’identità, ai volti e persino ai dati personali delle vittime, il caso del finanziere Jeffrey Epstein diviene al tempo stesso più chiaro e più confuso, scomponendosi in altrettante diramazioni, rivoli e rigagnoli, l’uno più inquietante dell’altro. In primo piano c’è naturalmente l’orrore, che riguarda le tante ragazze, anche minorenni, utilizzate da Epstein per soddisfare i suoi desideri e quelli dei suoi numerosi e illustrissimi amici, tutti perfettamente consapevoli, checché ne dicano ora, di avere a che fare con un pedofilo e predatore sessuale conclamato, già identificato come tale dalla giustizia, eppure riuscito, grazie a un patteggiamento scandalosamente favorevole, a ottenere una pena irrisoria. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Recenti documenti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti rivelano email dell’agosto 2001 che suggeriscono possibili collegamenti tra Ghislaine Maxwell e il principe Andrea, tramite una corrispondenza con una persona identificata con lo pseudonimo “A”.

