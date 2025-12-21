Caso Epstein alcune foto scomparse dal sito del governo Usa
Alcune foto legate al caso Epstein inizialmente pubblicate sul sito del dipartimento di Giustizia americano sono sparite senza alcuna spiegazione. Tra le foto immagini rimosse, almeno 16, c’è quella che ritrae la credenza nella casa del finanziere con cassetto aperto e, all’interno, alcuni scatti tra cui uno con Donald Trump accanto a lui, Melania Trump e Ghislaine Maxwell. Un altro mostra il presidente Usa in piedi circondato da donne in costume da bagno. I democratici della Commissione di Vigilanza della Camera l’hanno subito ripubblicata sui social: «Cos’altro viene insabbiato? Il pubblico americano ha diritto alla trasparenza». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Bufera sui file Epstein, 15 foto del dossier scomparse dal sito del dipartimento di Giustizia. In una Trump circondato da donne in costume
Leggi anche: Caso Epstein, rimossi 15 documenti dal sito del Dipartimento Giustizia: “Scomparsa anche foto di Trump”
Epstein files, tra le nuove foto anche Clinton e il principe Andrea. I dem: troppi omissis; Trump tra ragazze e giocattoli erotici. Le foto che infuocano il caso Epstein; Epstein files, pubblicate migliaia di foto. Ci sono anche Clinton in piscina e il principe Andrea, individuate 1.200 vittime del finanziere; Epstein, le nuove foto imbarazzano Trump. E non solo.
Caso Epstein, alcune foto del dossier scomparse dal sito della Giustizia - compariva il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, altre invece mostravano donne nude nella casa del finanziere. tg24.sky.it
Caso Epstein, alcune foto scomparse dal sito del governo USA - Alcune foto legate al caso Epstein inizialmente pubblicate sul sito del dipartimento di Giustizia americano sono sparite senza alcuna spiegazione. msn.com
Caso Epstein, file rimossi dal sito del Dipartimento di Giustizia: “Sparita anche foto del presidente Trump” - Dal sito del Dipartimento di Giustizia Usa sarebbero stati rimossi 16 file resi pubblici dei dossier sul caso Epstein ... fanpage.it
Epstein files, nuove foto e polemiche: emergono legami con vip e reali tra accuse e documenti censurati. Il Dipartimento di Giustizia Usa pubblica migliaia di file sul caso Epstein: foto inedite, documenti oscurati e nuove polemiche politiche sulla trasparenza. - facebook.com facebook
USA, il Dipartimento di Giustizia pubblica 600.000 pagine sul caso Epstein: nuove foto scioccanti, polemiche sulla censura e Clinton al centro dei documenti #EpsteinFiles #GiustiziaUSA x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.