Alcolizzato e drogato torna a casa e picchia i genitori

I carabinieri di Messina hanno arrestato un uomo di 30 anni, accusato di aver picchiato i genitori dopo aver consumato alcol e droga. La notte è stata fatta di tensione e violenza, con il giovane che, in stato di alterazione, ha aggredito i genitori a casa. I genitori sono riusciti a chiedere aiuto e i militari sono intervenuti sul posto, portando l’uomo in caserma.

Ha consumato alcol e droga, poi, visibilmente alterato, ha picchiato i genitori. Questa la folle notte di un 30enne messinese arrestato dai carabinieri. Ieri i militari sono intervenuti in un'abitazione di Villafranca Tirrena. A chiedere aiuto erano stati propri i genitori del ragazzo, costretti.

