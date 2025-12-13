Torna a casa dell’ex e la picchia | ferito anche il padre arrestato nel Catanese

Una giovane romena di 24 anni ha chiesto aiuto ai carabinieri di Grammichele, nel Catanese, denunciando violenze da parte dell’ex compagno. L’uomo, un 28enne, è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, dopo aver picchiato anche il padre della vittima.

Ha chiesto aiuto ai carabinieri della locale Stazione di Grammichele, nel Catanese, una 24enne di origini romene vittima di soprusi e violenze da parte del suo ex compagno connazionale 28enne, che è stato poi arrestato in flagranza per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Il primo intervento e il ritorno dell'aggressore Intorno alle 18 la donna aveva contattato la centrale.