Don Alberto Ravagnani ecco perché il prete influencer ha rinunciato al sacerdozio

Don Alberto Ravagnani, il prete influencer, ha deciso di lasciare il sacerdozio. Dopo aver accumulato migliaia di follower sui social, aveva conquistato i giovani con un linguaggio diretto e moderno, lontano dai metodi classici della Chiesa. Ora, ha scelto di allontanarsi dalla vita religiosa, lasciando un segno nelle piattaforme digitali.

Tra i protagonisti del primo Giubileo degli influencer cattolici e missionari digitali, tenutosi a Roma nell’estate 2025, da oggi Don Rava (così come i più lo chiamavano) non è più un prete avendo scelto di abbandonare il sacerdozio. La cosa è stata comunicata dal Vicario generale dell’Arcidiocesi di Milano con una nota: «Con oggi non svolge più il compito di Vicario Parrocchiale e di Collaboratore della Pastorale Giovanile. La sofferenza che una simile decisione provoca in tante persone può diventare anzitutto occasione di preghiera e di affidamento al Signore. Nello stesso tempo chiede alla nostra comunità parrocchiale e diocesana di continuare ad accompagnare coloro che hanno condiviso in questi anni proposte educative, liturgiche e spirituali». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Don Alberto Ravagnani, perché il prete influencer lascia il sacerdozioDon Alberto Ravagnani, il famoso «prete influencer» da oltre mezzo milione di follower, ha lasciato il sacerdozio tra lo sgomento dei ... iltempo.it

La Scelta di Don Alberto Ravagnani: Perché Ha Deciso di Lasciare il Sacerdozio?Scopri le motivazioni dietro la decisione di Don Alberto Ravagnani di sospendere il suo ministero sacerdotale e l'emozionante lancio del suo nuovo libro. notizie.it

Leggo. . Don Alberto Ravagnani non è più un sacerdote. La conferma ufficiale arriva dall’Arcidiocesi di Milano, che in una nota firmata dal vicario generale monsignor Franco Agnesi comunica la decisione del 32enne di sospendere il ministero presbiterale. D - facebook.com facebook

"Carissimi, è doveroso condividere con voi che don Alberto Ravagnani ha comunicato all'arcivescovo la decisione di sospendere il ministero presbiterale. Con oggi non svolge più il compito di vicario parrocchiale e di collaboratore della pastorale giovanile di x.com