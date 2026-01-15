Grossa pianta si abbatte sulla carreggiata a Prato un ferito

Questa mattina a Prato, in via Roma, si è verificato il crollo di una grossa pianta sulla carreggiata, causando un ferito. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8, all’altezza dell’incrocio con via Zarini, generando momenti di preoccupazione e interventi di soccorso. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno gestendo le operazioni per garantire la sicurezza.

PRATO – Attimi di paura questa mattina a Prato per un crollo improvviso. Erano passate da poco le 8 di oggi (15 gennaio) quando l’allarme è scattato in via Roma, quasi all’altezza dell’incrocio con via Zarini. Un grosso albero, per cause ancora da accertare, ha ceduto di schianto abbattendosi sulla sede stradale. La caduta non ha lasciato scampo ai veicoli presenti: la pianta ha travolto diverse macchine parcheggiate a lato della via, ma il bilancio riguarda anche chi stava viaggiando. Un’ auto in transito è stata colpita proprio mentre passava. Immediati i soccorsi. Il conducente della vettura è stato preso in cura dai sanitari e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Greci, paura sulla SP 58: albero abbatte la carreggiata Leggi anche: Paura in via Emilio Lepido, auto si schianta contro una pianta: conducente ferito Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Grosso albero si schianta sulle auto, un uomo in ospedale - PRATO: La pianta è crollata d'improvviso in carreggiata investendo vetture in sosta e un veicolo in transito, il cui conducente è stato soccorso dal 118 ... toscanamedianews.it

Incidente questa mattina sul viale di corso Belgio. Un albero è stato abbattuto da una vettura uscita fuori strada. La grossa pianta è finita su un'altra auto parcheggiata. @cgatti1983 facebook

