Albano Laziale L’incendio del 2023 ai mezzi per la raccolta dei rifiuti non fu accidentale Fermato dai Carabinieri il presunto autore un 46enne castellano

Gli agenti dei Carabinieri di Castel Gandolfo hanno arrestato un uomo di 46 anni di Castel Gandolfo, ritenuto responsabile dell’incendio che nel 2023 ha distrutto i mezzi per la raccolta dei rifiuti a Albano Laziale. Gli uomini in divisa hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, confermando così che l’incendio non fu un incidente, ma un atto doloso. Le indagini dei militari hanno portato al fermo dopo settimane di accertamenti.

Cronache Cittadine ALBANO LAZIALE – I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno dato esecuzione a un'ordinanza che dispone la misura cautelare L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Albano Laziale. L'incendio del 2023 ai mezzi per la raccolta dei rifiuti non fu accidentale. Fermato dai Carabinieri il presunto autore, un 46enne castellano

