Rifiuti è la volta di Albano Laziale Nuovo intervento dei Guardiaparco in difesa del territorio

I Guardiaparco di Albano Laziale hanno recentemente svolto un intervento mirato alla tutela ambientale in Via Miralago. L’operazione si inserisce in un’attività continua di presidio e tutela del territorio, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dei rifiuti abbandonati e preservare la qualità ambientale della zona. Questo intervento testimonia l’impegno delle autorità locali nella salvaguardia del patrimonio naturale e urbano di Albano Laziale.

Cronache Cittadine ALBANO (Luciana Vinci) – I Guardiaparco hanno condotto un'importante operazione di tutela ambientale in Via Miralago, nel Comune di Albano

