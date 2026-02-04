ruba il portafogli a un fattorino e usa la sua carta per acquisti ad albano laziale fermato un 48enne

Un uomo di 48 anni di Roma è stato arrestato ad Albano Laziale. Aveva rubato il portafoglio a un fattorino e stava usando la sua carta di credito per fare acquisti. La polizia lo ha fermato e adesso dovrà rispondere di ricettazione e uso illecito di carta di credito.

Furto di portafogli e utilizzo illecito di carta di credito: questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato ad Albano Laziale, dove un uomo di 48 anni è stato arrestato dopo aver approfittato della distrazione di un fattorino per compiere una serie di acquisti non autorizzati. L’arresto è stato eseguito in pochi minuti dagli agenti del Commissariato locale, che hanno rintracciato il sospettato nei pressi di una tabaccheria, luogo dell’ultima transazione segnalata. Un arresto ad Albano Laziale Le notifiche sospette e la richiesta di aiuto L'intervento della Polizia e l'arresto I reati contestati e la posizione dell'indagato Un arresto ad Albano Laziale Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in Albano Lazial, lungo Corso Matteotti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

