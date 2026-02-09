Alatri IWA la legge della strada 2026

Domenica 15 febbraio alle 16.30 si accende a Alatri l’appuntamento con “La Legge della Strada”. È l’evento che apre il 2026 della Italian Wrestling Association, la promotion di wrestling nata a Frosinone che quest’anno festeggia i dieci anni. Gli appassionati sono già in attesa di vedere cosa hanno preparato per questa nuova stagione.

Domenica 15 febbraio alle 16.30 è tempo de "La Legge della Strada", l'evento che apre il 2026 della Italian Wrestling Association, la promotion di wrestling nata a Frosinone che quest'anno si appresta a soffiare la candelina numero 10. Dopo aver chiuso il 2025 con l'evento benefico "Fight for LILT 2025"

