IWA | Info & Card finale Fight For LILT 2025
Le Info e la Card finale di “Fight For LILT”, in programma Domenica 7 Dicembre a Tecchiena, Alatri (FR): IWA Fight For LILT 2025 Domenica 7 Dicembre – Tecchiena, Alatri (FR) Palasport Tecchiena – Strada Provinciale Santa Cecilia, 120 Inizio Show Ore 16.30 – Biglietti Online QUI OTT European Championship Trent Seven (c) Vs Karim Brigante. PWR Tag Team Championship Roman Dinasty (Dave Blasco & Flavio Augusto) (c) Vs Stone Malone & Struan Fraser. EPW Silver Championship Omar Prince (c) Vs Crazy King. Tag Team Match D.O.G.M.A (Luke Astaroth & TaoMan) Vs Kombat Kai (Christian Gladio & Nic Fedeli). Romeo Vs Uragano Nero. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
