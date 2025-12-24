Alatri seconda edizione del Gran Concerto di Capodanno 2026

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Città di Alatri si prepara ad accogliere il nuovo anno con la seconda edizione del Gran Concerto diCapodanno 2026, un appuntamento musicale di grande prestigio che si terrà giovedì 1° gennaio 2026 alle ore 18.00, nella suggestiva Cattedrale di San Paolo Apostolo.Protagonista della serata sarà. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Al Comunale l’Orchestra della Campania per il ‘Gran Concerto di Capodanno’

Leggi anche: Al Teatro del Maggio il concerto di Capodanno 2026

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Promozione D. Alatri: un successo che vale il primato in classifica, battuto 3-2 il Real San Basilio nel big-match.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.