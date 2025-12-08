Attività extrascolastiche sport e inglese in testa | per i genitori italiani contano benessere psicofisico socializzazione e vicinanza a casa

Il sondaggio, realizzato da Novakid sulle attività extrascolastiche mostra che lo sport è la scelta più frequente per i bambini italiani, con l’86% di partecipazione dichiarata dai genitori intervistati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti che potrebbero interessarti

AVVISO ALLE FAMIGLIE Contributo per attività extrascolastiche dei figli minori Scade 2 gennaio 2026 Le famiglie con figli minori con ISEE 2025 non superiore a 18mila euro e in possesso dei requisiti richiesti, possono partecipare all’Avviso pubblico per sost - facebook.com Vai su Facebook

Attività extrascolastiche, sport e inglese in testa: per i genitori italiani contano benessere psicofisico, socializzazione e vicinanza a casa. - Il sondaggio, realizzato da Novakid sulle attività extrascolastiche mostra che lo sport è la scelta più frequente per i bambini italiani, con l’86% di partecipazione dichiarata dai genitori ... Scrive orizzontescuola.it